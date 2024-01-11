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Сегодня, 18:30

Дзюба, Акинфеев, Промес и еще 12 звезд РПЛ, у которых истекают контракты летом

Гоша Чернов
Корреспондент
Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, Квинси Промес
Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, Квинси Промес.
Фото «СЭ»
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Через полгода кто-то из них покинет свой клуб.

Георгий Джикия

Клуб: «Спартак»
Возраст: 30 лет
В сезоне-2023/24: 9 матчей

Футболист Георгий Джикия
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Многолетний лидер обороны и капитан «Спартака» в этом сезоне резко потерял место в основе: купленный на позицию левого центрального защитника серб Срджан Бабич усадил Джикию на скамейку. Перспективы Георгия в «Спартаке» неоднозначны. Летом «СЭ» сообщал, что в его контракте есть опция продления — чтобы ее активировать, нужно провести 60 процентов матчей за команду. Кроме того, «Спартак» собирался предложить Джикии новый контракт зимой, но пока об этом информации нет.

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Не факт, что и сам Георгий захочет остаться: будет ли он готов бороться за возвращение места в основе «Спартака» или предпочтет перебраться в другой клуб, где ему наверняка предоставят гарантированное время? Спрос в РПЛ на Джикию несомненно есть — левоногие центральные защитники с таким опытом и паспортом всегда в цене.

Виктор Мозес

Клуб: «Спартак»
Возраст: 33 года
В сезоне-2023/24: 13 матчей, 1 гол

Футболист Виктор Мозес
Виктор Мозес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мозес мог покинуть «Спартак» еще летом 2022 года, когда нигериец поздно прибыл в расположение команды после отпуска. Но Виктор остался и, вполне возможно, принес бы красно-белым гораздо больше пользы, если бы не травмировал ахилл в начале прошлого сезона.

После восстановления от повреждения Мозес пока даже близко не демонстрирует того уровня, к которому все привыкли, и непохоже, что Гильермо Абаскалю он нужен. В декабре «СЭ» писал, что «Спартак» не планирует продлевать контракт с Мозесом и, судя по всему, летом он покинет клуб свободным агентом.

Квинси Промес

Клуб: «Спартак»
Возраст: 32 года
В сезоне-2023/24: 21 матч, 8 голов

Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Промес давно остается ключевой ударной силой «Спартака», в том числе в текущем чемпионате. Очевидных причин не пролонгировать контракт с голландцем нет, и в следующем сезоне он определенно будет играть за красно-белых. По информации «СЭ», автоматическое продление соглашения Промеса с клубом было активировано еще в конце прошлого года. Официального объявления пока не последовало, поэтому он находится в этом списке.

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Игорь Акинфеев

Клуб: ЦСКА
Возраст: 37 лет
В сезоне-2023/24: 17 матчей, 20 пропущенных мячей

Футболист Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Представить ЦСКА без Акинфеева невозможно. Трудно поверить, что когда-нибудь Игорю придется покинуть ворота армейцев, но произойдет это не в 2024 году. Да, контракт истекает, но сам голкипер спокоен.

«Не надо ни с кем вести переговоры, надо просто играть в футбол, вот и все, — подчеркивал он в сентябрьском интервью «РГ». — В моей карьере переговоров с ЦСКА не было в принципе. Собрались, по рукам ударили, все подписали и разошлись. Контракт действительно до лета, но это меня совсем не смущает. Прекрасно понимаю, что мне не 25 уже, в следующем году будет 38. Там посмотрим».

Антон Заболотный

Клуб: ЦСКА
Возраст: 32 года
В сезоне-2023/24: 25 матчей, 8 голов

Футболист Антон Заболотный
Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА проводит неплохой сезон по своим меркам, хотя и не всегда появляется в стартовом составе. Возможно, весной игровое время Заболотного сократится, ведь армейцы приобрели ему конкурента — Тамерлана Мусаева из «Балтики». Из-за этого нельзя утверждать, останется Антон в ЦСКА или нет. Если красно-синие и предложат ему продлить соглашение, то вряд ли на прежних условиях.

Артем Дзюба

Клуб: «Локомотив»
Возраст: 35 лет
В сезоне-2023/24: 20 матчей, 4 гола

Футболист Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России уже не так результативен, как раньше, но за «Локомотив» Дзюба играет регулярно. Правда, летом Артему исполнится 36 лет, а это преклонный возраст для центрфорварда.

В контракте Дзюбы есть опция продления на один год. По информации инсайдера Ивана Карпова, для ее активации Дзюбе необходимо набрать 12 очков по системе «гол плюс пас». Сейчас у него результативных действий восемь, так что, вполне вероятно, и в следующем сезоне Артем тоже будет играть за «Локомотив».

Гильерме

Клуб: «Локомотив»
Возраст: 38 лет
В сезоне-2023/24: 5 матчей, 5 пропущенных мячей

Футболист Гильерме
Гильерме.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гильерме — заслуженный ветеран чемпионата России. Он защищает цвета «Локомотива» уже больше 16 лет, но, судя по всему, скоро эпоха подойдет к концу. Гильерме периодически выходит на поле в Кубке, однако вытеснить Лантратова из основы ему нереально.

В декабре русский бразилец признался, что после истечения контракта с «Локомотивом» ждет предложений от медиакоманд. Есть вероятность, что зимой Гильерме на полгода отправится в аренду.

Антон Миранчук

Клуб: «Локомотив»
Возраст: 28 лет
В сезоне-2023/24: 24 матча, 4 гола

Футболист Антон Миранчук
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У Миранчука и у другого хавбека «Локомотива» Рифата Жемалетдинова один агент — Вадим Шпинев. У каждого из футболистов через полгода истекают контракты, и их будущее туманно. Осенью Шпинев сказал, что они не продлят соглашения с «Локо», пока в клубе работает генеральный директор Владимир Леонченко.

Если верить слухам, у Миранчука даже есть варианты за рубежом. По сведениям Ивана Карпова, один из них — «Бешикташ». Правда, в стамбульском клубе факт переговоров с игроком не подтверждают.

Федор Смолов

Клуб: «Динамо»
Возраст: 33 года
В сезоне-2023/24: 21 матч, 5 голов

Футболист Федор Смолов
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В этом сезоне Смолов раскрылся в новой для себя позиции глубинного плеймейкера и продолжает приносить пользу «Динамо». Пока нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, где Федор будет играть ближайшей осенью, но в поул-позиции находится его нынешний клуб. Во-первых, у Смолова в контракте прописана опция продления на год. Во-вторых, прошлой весной стороны находились в похожей ситуации, и тогда «Динамо» объявило о пролонгации соглашения форварда 31 мая. Может быть, и сейчас все затянется.

Антон Шунин

Клуб: «Динамо»
Возраст: 36 лел
В сезоне-2023/24: 13 матчей, 17 пропущенных мячей

Футболист Антон Шунин
Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Шунин уже стал живой легендой «Динамо». В декабре он вошел в тройку рекордсменов клуба по числу сыгранных матчей, обойдя самого Льва Яшина. Но до первого места может не дотянуться, потому что уже через полгода истекает его контракт.

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Прямо сейчас Шунина нельзя назвать безоговорочным первым номером «Динамо», хотя играет он немало. Но будет ли клуб продлевать контракт с футболистом, которому в январе исполнится 37 лет? Неизвестно. Однако бело-голубые вполне могут предложить Шунину должность в клубе — об этом еще в конце 2022 года упоминал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Марио Фернандес

Клуб: «Зенит»
Возраст: 33 года
В сезоне-2023/24: 15 матчей

Футболист Марио Фернандес
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Один из самых противоречивых трансферов сезона в РПЛ, который и сейчас трудно оценить однозначно. Из-за травмы Марио Фернандес не сумел закрепиться в основе «Зенита», хотя в отдельных матчах выглядел неплохо. Весной от бразильца болельщики ждут большего.

Летом сине-бело-голубые объявляли о том, что контракт с Марио подписан на один год с возможностью продления на сезон. Скорее всего, условия по активации Фернандес выполнит, так что он должен остаться в «Зените».

Михаил Кержаков

Клуб: «Зенит»
Возраст: 36 лет
В сезоне-2023/24: 15 матчей, 12 пропущенных мячей

Футболист Михаил Кержаков
Михаил Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Каждый год в это время возникает вопрос о том, останется ли Кержаков в «Зените», и каждый год сине-бело-голубые продлевают с Михаилом контракт на сезон. Но когда-нибудь серия прервется, и никто не знает, в какой именно момент. В прошлом году, например, Кержаков поставил подпись прямо в раздевалке сразу после заключительного тура чемпионата.

Сейчас Михаил остается первым номером «Зенита», но Адамов, Васютин и находящиеся в арендах Одоевский с Гойло потенциально могут его сместить. Впрочем, сколько раз мы уже это предполагали?

Сергей Песьяков

Клуб: «Ростов»
Возраст: 35 лет
В сезоне-2023/24: 18 матчей, 28 пропущенных мячей

Футболист Сергей Песьяков
Сергей Песьяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Идут ли переговоры между мной и «Ростовом» о продлении контракта? Нет. Придет время — пообщаемся. Заблаговременно, если не ошибаюсь, только с молодыми и талантливыми продлевали контракты. Могу ли себя назвать молодым и перспективным? Ну, мне еще лет шесть точно играть!»

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Эти оптимистичные слова Сергей Песьяков произнес в июле 2023 года. С тех пор ситуация не поменялась: Валерий Карпин продолжает доверять голкиперу, с которым он сработался еще в «Спартаке», и пока союз выглядит крепким. Правда, подпись все-таки необходима.

Эрик Бикфалви

Клуб: «Урал»
Возраст: 35 лет
В сезоне-2023/24: 13 матчей, 3 гола

Футболист Эрик Бикфалви
Эрик Бикфалви.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

За семь лет в Екатеринбурге Бикфалви обрусел и стал символом «Урала». В последнее время возраст и травмы не позволяют румыну играть постоянно, но он все еще способен метко стрелять — чего стоит его победный мяч на последних секундах матча со «Спартаком» в 4-м туре!

Бикфалви много значит для черно-оранжевых и наверняка останется в клубе на следующий сезон. Но не факт, что в качестве футболиста: президент «Урала» Григорий Иванов подчеркивал, что собирается предложить Бикфалви работу в клубе по окончании контракта.

Кристиан Нобоа

Клуб: «Сочи»
Возраст: 38 лет
В сезоне-2023/24: 14 матчей, 3 гола

Футболист Кристиан Нобоа
Кристиан Нобоа.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кажется, что Нобоа будет в премьер-лиге вечно. В апреле эквадорцу исполнится 39 лет, но он наверняка продолжит карьеру. Тем более что контракт Кристиана с «Сочи» подразумевает опцию продления на год. Другими словами, Нобоа вполне может выступать в РПЛ и в 40. Впрочем, черноморцам еще нужно сохранить прописку в элите — вряд ли эквадорец захочет пылить в первой лиге.

Александр Кержаков
Антон Заболотный
Антон Миранчук
Антон Шунин
Артем Дзюба
Георгий Джикия
Игорь Акинфеев
Квинси Промес
Кристиан Нобоа
Маринато Гильерме
Марио Фернандес
Сергей Песьяков
Федор Смолов
Эрик Бикфалви
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