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Сегодня, 16:15

Педро: «После поражения от ЦСКА руководители призвали нас играть жестче, — и мы победили через несколько дней»

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты Педро и Милан Гайич
Педро и Милан Гайич.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о том, что сказало руководство клуба футболистам после поражения в матче 28-го тура РПЛ от ЦСКА (0:1).

— В матче с «Ахматом» вы прервали серию без побед в основное время. Расскажи, что творилось внутри команды в последний месяц. Как вы сами себе объясняли причины проблем?

— Не думаю, что дело было в самоотдаче. Все игроки выкладывались по полной, просто в конце матчей нам надо было концентрироваться лучше. Но сейчас к нам вернулась уверенность. После кубковой победы команда почувствовала себе гораздо лучше. Уверен: мы продолжим побеждать.

— После поражения от ЦСКА в соцсети просочились слухи о том, что руководители клуба устроили разнос в раздевалке. Что на самом деле тогда происходило после матча?

— Одна вещь, на которой они сделали акцент — отсутствие концентрации. Они призвали нас играть жестче, отдавать не только все силы, но и эмоции — играть c бОльшим желанием. В тот день мы отдали все силы на поле, но, к сожалению, нам не удалось набрать очки. И мы сделали выводы, поэтому победили в Кубке через несколько дней. Все понимали, что у нас большой потенциал.

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После 29 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на два очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Педро в этом сезоне РПЛ провел 10 матчей, забив один гол. В четырех матчах Кубка России бразилец отметился двумя мячами.

РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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