«Зенит» — в шаге от «Спартака». Семак повторил рекорд Романцева

Статистические успехи питерцев.

Сине-бело-голубые, обыграв на «Газпром Арене» «Спартак» (3:2), в пятый раз подряд завоевали золотые медали. Это чемпионство стало для «Зенита» девятым в российской истории. По числу побед в турнире питерцы занимают второе место с минимальным отставанием от «Спартака», который завоевывал титул десять раз.

Пятилетняя победная серия команды Сергея Семака — вторая по продолжительности за всю историю отечественного футбола. Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет. В советской истории лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.

Питерцы в третий раз подряд обеспечили себе золото по итогам домашнего матча с соперником из Москвы. Но если в 2021 и 2022 годах чемпионскими становились встречи с «Локомотивом», то в 2023-м празднованию предшествовала победа над самым принципиальным соперником. Шесть из девяти чемпионств сине-бело-голубых были оформлены на родных полях (трижды на «Петровском», трижды на «Газпром Арене»), по разу золотыми становились игры в Раменском, Грозном и Краснодаре.

В этом году команда Сергея Семака гарантировала себе золотые медали за четыре тура до окончания чемпионата, повторив рекорд турнира. В сезоне-2019/20 «Зенит» также гарантировал себе титул по итогам 26 туров. Четыре матча проводил в чемпионском статусе и «Спартак» — 1993, правда, в том сезоне команды проводили по 34 игры.

Для главного тренера питерцев Сергея Семака, возглавившего команду после сезона-2017/18, чемпионство-2022/23 стало пятым подряд. По числу титулов 47-летний специалист вышел на второе место, обогнав Валерия Газзаева. Чаще в российской истории побеждал только Олег Романцев — восемь раз.

Сергей Семак выиграл десятое чемпионство в карьере, добавив пятый тренерский титул к пяти игроцким. Как футболист он завоевывал золото с ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом». В отечественной истории было 17 игроков-чемпионов, которые, завершив карьеру, брали трофей и в должности главного тренера. По общему количеству титулов Семак сравнялся Олегом Романцевым, который дважды был чемпионом СССР (по разу как игрок и как тренер) и восемь раз чемпионом России. Правда, Валерий Лобановский к девяти советским триумфам добавил пять украинских с киевским «Динамо».

Теперь в тренерской копилке Семака имеется девять титулов — пять чемпионств, три Суперкубка и один Кубок. По общему числу турниров, выигранных с российскими командами, Семак занимает четвертое место в истории. Только три экс-тренера сборной России работали успешнее: у Валерия Газзаева и Олега Романцева — по 11 титулов, у Юрия Семина — 12.