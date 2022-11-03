От первенства Крыма до главного открытия РПЛ. В чем уникальность Сычевого

Как ворваться в большой футбол в 26 лет.

РПЛ редко балует нас уникальными талантами. Обычно о новых ярких лицах мы говорим в двух случаях — если приезжает интересный легионер или «выстреливает» молодой дебютант. История Владимира Сычевого не вписывается ни в какие каноны. Ему 26 лет, в профессиональном футболе он два года (до этого пылил за «Крымтеплицу»), а в прошлом сезоне в первой лиге (третий дивизион России) нападающий забил всего шесть голов.

В «Оренбурге» на Сычевого вообще не особо рассчитывали. Основным форвардом должен был стать Владимир Обухов, но ему продлили дисквалификацию из-за допинга, и сезон начинал его дублер Дмитрий Воробьев. Сычевой оставался игроком запаса, но все изменилось во втором туре. Владимир вышел на замену в перерыве и оформил хет-трик в ворота «Урала». Вот таким голом уроженец Крыма ворвался в российский футбол.

Чем больше мы узнавали Сычевого, тем больше удивлялись. Владимир без присущего футболистам пафоса отвечал на любые вопросы. Признавался, что хочет взять фамилию отчима, рассказывал, как работал барменом и на складе автозапчастей, просил отпустить его с флеш-интервью, чтобы успеть в раздевалку на пиццу. Ну а после очередного гола устроил перформанс года, сделав предложение своей девушке и чудом избежав удаления.

Но самое удивительное Сычевой показывает на поле — 13 голов в 15 матчах сезона, место в топ-3 лучших бомбардиров РПЛ (11 мячей — столько же у Малкома, а у Промеса на один больше). При этом Владимир шокирует не результативностью, а смелостью, с которой он исполняет различные футбольные приемы. Сычевой включает финты и ложные замахи, а недавно эффектно переправил мяч пяткой, находясь спиной к воротам. Правда, из-за добивания Марина мяч засчитали на костариканца. А как вам пенальти Акинфееву в стиле Жоржиньо? Напомним, для парня это всего третий год во взрослом футболе и первый в РПЛ!

«Я действовал в рамках правил, — говорил Сычевой «СЭ» после игры с ЦСКА. — Видимо, просто первый, кто так исполнил пенальти. Все привыкли к стандартным ударам с «точки». Ничего — разнообразим 11-метровые».

В этом вся фишка игрока — он умеет удивлять нестандартными действиями и какой-то мальчишеской наглостью, которую обращает себе на пользу.

«Он проделал огромную работу, поэтому его результативность абсолютно заслуженна, — говорит про нападающего тренер «Оренбурга» Марцел Личка. — Уверен, что до конца 2022 года он забьет еще минимум четыре гола и продолжит нас радовать в следующем году. Сычевой — один из лучших нападающих в РПЛ».

К слову, именно с чешским тренером можно связать прогресс Сычевого. Личка ставит «Оренбургу» неожиданно смелый агрессивный футбол, в котором поощряются движение и креатив. Для понимания: по числу забитых мячей «Оренбург» в этом сезоне уступает только «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Динамо», по числу ударов за матч — только «Зениту» и «Спартаку». А по проценту действий в атакующей трети и вовсе хуже только чемпиона.

Самое удивительное, что при таких показателях у «Оренбурга» очень скромный состав — по стоимости он второй с конца в лиге (данные — Transfermarkt). Игра этой команды — настоящий кураж, и Сычевой лучше всех его олицетворяет.

Прямо сейчас Владимир особенно интересен в двух перспективах. Первая — напрашивающееся сравнение с лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ Гамидом Агаларовым. 22-летний форвард впечатлил многих своей результативностью, но после перехода в «Ахмат» на его счету всего два гола в официальных встречах. Сычевой выглядит более разноплановым форвардом с широким арсеналом функций и умений — может сам протащить мяч, отыграться с партнером, исполнить что-то нестандартное. Агаларов же был в первую очередь хорош умением открыться в нужной точке и реализовать неоднозначный момент.

Хотя Сычевой, как и Агаларов, выделяется реализацией — забил 11 голов в РПЛ при 6,92 ожидаемых. Но гораздо важнее, как страйкер взаимодействует с командой — из-за активных смещений на фланг и умения придержать мяч Сычевой дает партнерам больше возможностей для маневра.

Кстати, сам он признается, что не гонится за достижением Агаларова, выигравшего гонку бомбардиров: «Да у меня, честно, нет такой цели. Может, кто-то посчитает это неправильным. Мол, каждый форвард должен ставить перед собой высокую планку. Но я иду постепенно. Мне надо работать на каждой тренировке, выкладываться в каждой игре. А это уже время рассудит, кто больше достоин звания лучшего бомбардира».

Второй связанный с Сычевым момент — тема его возможного ухода из «Оренбурга». Многим хватило всего нескольких месяцев понять, что удержать Владимира Личке вряд ли удастся. Да и награда лучшему игроку РПЛ по итогам октября намекает: зимой спрос на форварда будет высоким. Главным претендентом называют «Зенит», который так и не решил проблему нападающих после ухода Азмуна и Дзюбы. Кассьерра не забивает вообще, Сергеев — меньше, чем от него ждут.

Способен ли Сычевой заиграть у Семака? Вопрос спорный. Прямо сейчас Владимир кажется более смелым и разносторонним, чем оба нападающих из Санкт-Петербурга. Но все же не будем делать совсем уж преждевременных выводов. Сычевой прекрасен и влюбляет в себя своей игрой, но ему еще нужно показать, что он способен держать высокий уровень результативности на дистанции. И весенний отрезок после длительной зимней паузы — лучший способ это проверить. Ну а пока — готовимся удивляться снова.