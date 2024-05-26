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Чемпионская раздевалка «Зенита»: Кержаков обливал шампанским Медведева, Вендел с пивом танцевал лезгинку!

«Зенит» стал 10-кратным чемпионом России
Гоша Чернов
Корреспондент
Чемпионская раздевалка «Зенита»: Нуралы Алип, Александр Коваленко, Михаил Кержаков, Густаво Мантуан и Вендел.
Фото ФК «Зенит»
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Корреспондент «СЭ» все зафиксировал.

У «Зенита» уже появилась традиция: каждый год сине-бело-голубые приглашают в свою раздевалку журналистов, чтобы те зафиксировали их золотые эмоции. И так получается, что я оказывался в сакральном для всех футболистов месте почти после каждой победы команды при Сергее Семаке (исключение — ковидный 2020-й, когда к игрокам никого не подпускали).

Поэтому я могу сравнивать чемпионские раздевалки друг с другом, хотя, разумеется, это ненормально — очевидно, что подобные мгновения должны быть редкими, а не традиционными. Но мы живем в мире, где «Зенит» становится чемпионом шесть раз подряд. Что ж, футболистам теперь не радоваться, что ли?

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Почти все золотые раздевалки «Зенита» объединяет несколько вещей.

Первое — шампанское. Тут все банально: игроки обливают друг друга, тренеров, руководителей, журналистов. На этот раз в качестве бармена, официанта и конферансье выступил Михаил Кержаков — голкипер «Зенита» конвейером открывал бутылки и обливал из них всех, кто попадался под руку. «Пострадал» и председатель правления «Зенита» Александр Медведев, но он смирно принял на себя дождь из игристого.

Второе — танцы бразильцев. Особенно всегда старается Вендел. Вообще он молчун — в микст-зоне говорит крайне редко, интервью тоже почти не дает. Но по поведению Вендела видно, как он любит оттягиваться. На этот раз он танцевал прямо на камеры — и самбу, и румбу, и тектоник, и даже лезгинку.

Более того, Вендел втянул в свой перформанс даже кроткого Дугласа Сантоса. Не остался в стороне и Клаудиньо — он забрался на какой-то чемодан и, размахивая футболкой, отплясывал.

Третье — песня «Дорожная» группы «Ленинград». Почему-то «Зенит» особенно любит именно эту композицию и почему-то регулярно ставит ее, когда в раздевалку приходят журналисты. Кто не знает, лирический герой на протяжении всей песни предлагает некой женщине «поехать» подальше. Удивительно, но слова этой песни отчетливо знают не только русские, но и многочисленные бразильцы «Зенита». Кого и куда они отправляют — неизвестно. Наверное, тех, кто устал от гегемонии петербуржцев.

Есть ощущение, будто на этот раз чемпионы России отрывались ярче, чем в предыдущие годы. Даже в 2023-м, после эмоциональной победы над «Спартаком», такого счастья в глазах зенитовцев не было. Это явно говорит о том, что для сине-бело-голубых свежий титул — совсем не будничный и, возможно, самый ценный.

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За пределами раздевалки после матча тоже творилось много интересного. «Зенит», несмотря на не самые великие шансы, все-таки подготовил золотые футболки, а также спродюсировал церемонию вручения кубка — его, по интересному совпадению, на стадион внес экс-гендиректор «Спартака», а ныне исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков.

Кроме того, сразу после финального свистка прямо на стадионе Сергей Семак продлил свой контракт до 2030 года — это мероприятие и так планировалось, но после триумфа оно выглядело особенно помпезно. Заодно «Зенит», как и обещал, устроил чествование тех, кто внес особый вклад в завоевание второй звезды, — Дугласа Сантоса, Михаила Кержакова, Александра Ерохина, Вильмара Барриоса, а также Далера Кузяева, пусть его и нет сейчас в команде.

Ну а в смешанной зоне игроки уже готовились к банкету. Вендел, например, вообще прошел мимо журналистов с бутылкой пива в руке. И кто скажет, что не заслужил?

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?