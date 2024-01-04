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«Зенит» отдал в аренду Ренана, которого давно «зачехлил» Семак. Звездный бразилец проиграл конкуренцию Алипу

Зенит отдал защитника Ренана в аренду бразильскому «Интернасьоналу»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — о переходе защитника в «Интернасьонал».

Аренда Роберта Ренана в «Интернасьонал» за полтора миллиона евро до конца 2024 года выглядит для «Зенита», в котором 20-летний бразилец на контракте аж до 2028 года, как большое облегчение. Зарплату, и не самую маленькую, ему платить надо — а за что? За последнее место в очереди центральных защитников — вслед не только за основными и штатными центральными защитниками Родригао, Страхиней Эраковичем и Нуралы Алипом (в тех случаях, когда «Зенит» играет в три центральных), но и за периодически смещающимся туда Вячеславом Караваевым и даже за твердым резервистом Дмитрием Чистяковым?

Да кого ни назови — он более основной, чем глухо севший на лавку Ренан в последние месяцы. Этот молодой защитник-авантюрист, самая наглядная иллюстрация любимой футболистами поговорки «техничный защитник — враг команды», играл в основе петербуржцев в первых четырех турах нынешнего первенства. Но с пятого, в котором «Зенит» уверенно обыграл «Спартак», Сергей Семак отправил бразильца в запас, откуда тот за последующие 14 туров не вышел ни на минуту. В игре с ЦСКА он по медицинским показаниям оказался вне заявки, во всех прочих в ней присутствовал, но ни разу не вышел на замену. Роскоши играть в молодежный футбол, в очередной раз обводить соперников на своей половине поля, терять мячи и создавать у своих ворот голевые моменты ему больше предоставлять не пожелали.

Все, кто вхож на тренерскую кухню «Зенита», в один голос говорят, что Семак в Ренане полностью разочаровался и в дальнейшем пребывании игрока в команде не видел никакого смысла. И тут возникает двойственность в оценке — с одной стороны, главный тренер молодец, что настоял на своем решении перед руководством клуба (для которого Роберт — перспективный как минимум с точки зрения продажи актив), с другой, Семаку не удалось развить способности игрока и вывести на новый уровень.

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Хотя почему он должен был давать Ренану шанс за шансом, если он проигрывал конкуренцию? Одновременно с бразильцем в команду пришел на правах аренды гораздо менее раскрученный Алип — не из приоритетной для «Зенита» Бразилии, а из Казахстана, и поначалу его никто не воспринял всерьез. А он как раз Семаку все доказал самоотверженной и минимально подверженной ошибкам игрой. С Алипом заключили полноценный контракт, и, наверное, будет правильно сказать, что именно ему Ренан проиграл конкуренцию. Причем в одну калитку.

Нуралы Алип.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Напомню, что Ренан перешел из «Коринтианса» вместе с полузащитником Ду Кейросом (пока для «Зенита» столь же бесполезным) стихийно — в обмен на форварда Юри Алберто. По данным сайта Transfermarkt, его представляет та же бразильская агентская фирма Elenko Sports LTDA., услугами которой пользуются 67 игроков, включая зенитовцев Малкома, Клаудинью и Мантуана, а также футболиста ЦСКА Мойзеса и Итало из «Урала». Кстати, центральный защитник (обратим внимание на позицию, ту же, что у Ренана!) и капитан «Флуминенсе» Нино, который вроде как вот-вот может перейти в «Зенит», — клиент той же компании.

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Неплохой отрезок весной 2023-го привел к повышению его трансферной стоимости на четыре миллиона евро (с трех до семи миллионов), а впоследствии — за счет вызовов в сборные — и до девяти. Но к его игре за «Зенит» в этом сезоне все эти математические манипуляции никакого отношения не имели. Она-то как раз говорила о том, что его цена должна падать, а не расти.

Роберт Ренан.
Фото Global Look Press

Факт же аренды в «Интернасьонал» заставляет в очередной раз улыбнуться по поводу давно распускаемых слухов об интересе к защитнику со стороны мадридского «Реала». Это из той серии, что пока не перейдет — ни за что не поверю. Потому что «привозить» в промышленных масштабах, как это делал Роберт, когда играл за «Зенит», ничего не создавать впереди (ноль результативных действий за 18 матчей за российского чемпиона) и быть не просто отдаленно интересным «Королевскому клубу», но и реально им приобретенным — для меня все-таки оксюморон. Вот он и едет в родную Бразилию, а не на «Сантьяго Бернабеу».

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Возможно, из Ренана в итоге получится неплохая инвестиция с выгодной дальнейшей перепродажей, но с точки зрения выступлений непосредственно за «Зенит» это пока провал. Ставить на игроках клеймо, конечно, нельзя никогда — вспомним, как плохо начал на «Газпром-Арене» Малком, какой катастрофический первый сезон провел Матео Кассьерра и что с ними произошло дальше. Но будет ли у Ренана второй шанс в «Зените» — большой вопрос. Ни с Малкомом, ни с Кассьеррой никто не спешил расставаться, Ренана же услали на родину.

Интересно, правда, о чем мы будем говорить, если через несколько лет он вдруг возьмет и здорово заиграет в приличном европейском клубе. В сто пятидесятый раз о том, что у нас не умеют/не хотят оценивать по достоинству и развивать таланты? Но разве Ренан дал Семаку шанс поступить иначе?

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Роберт Ренан
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