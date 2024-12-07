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«Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев о поражении «Зенита»

Кобелев прокомментировал поражение «Зенита» от «Акрона»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в матче против «Акрона» (1:2)
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в матче против «Акрона» (1:2).
Фото ФК «Зенит»
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Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев — о сенсационном поражении питерцев от «Акрона» (1:2).
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Акрон

— Главная причина такого провала «Зенита»?

— Ну что значит «провал»? Конечно, все ждут от «Зенита» других результатов. Особенно дома. Поэтому даже ничьи вызывают вопросы. Но давайте не сбрасывать со счетов и «Акрон». Дерзкая команда. В равных составах гости отвечали своими контратаками, не отсиживались сзади. Да, где-то им повезло с первым голом. Но сейчас это уже не важно. В меньшинстве выстояли. Вы же видели, как они буквально бились за каждый мяч!

— Да, заслуживают только уважения. Так что не так с «Зенитом»?

— Да я говорил еще даже не в прошлом году, а в позапрошлом, о том, что нужно обновлять состав. Почему? Игру «Зенита» определяли два человека — Вендел и Клаудиньо. Системообразующие футболисты. И уже в том сезоне было заметно, что когда бразильцы в порядке, когда они выкладываются, то это одна команда. А когда отбывают номер, мы получаем совсем другой «Зенит».

Лусиано и&nbsp;Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo; (1:2) 7&nbsp;декабря. Что с «Зенитом»?! Пропустили от Дзюбы и в большинстве не дожали «Акрон»

— То есть дело исключительно в них?

— Не только. Но в целом питерцам не хватает скорости. Их игра напоминает гандбол. Туда-сюда мяч бросают перед штрафной... Без скорости «Зенит» становится в принципе обыкновенной командой. Соперники уже к этому привыкают.

— А вы считаете, что и Вендел и Клаудиньо себя полностью не исчерпали?

— Ну... Просто видно, что глаза у них не горят.

— К кому еще есть претензии?

— У остальных я таких проблем с мотивацией не наблюдаю. Но в команде-победителе всегда должны быть лидеры, определяющие рисунок игры. Вендел и Клаудиньо уже не те. Кроме того, на мой взгляд, в последнее время сильно сдал Кассьерра. Да и Родригао явно провел неудачный матч.

Стефан Лончар и Вендел.
Фото ФК «Зенит»

— А есть ли замена Кассьерре?

— Видимо, «Зенит» приобретал на эту роль Соболева. Но и россиянин, и колумбиец не впечатляют.

— Соболев имел три момента и почему-то не исполнил...

— Вот именно — «почему-то». Считаю, в таких играх, в концовках, в штрафной площади Сергеев был просто незаменим! Он был рожден для того, чтобы забивать решающие мячи во вратарской. Откликался на прострелы, решал эпизоды! Я, честно говоря, так и не понял, зачем его поменяли на Соболева. Александр не вписывается в быструю игру и не выигрывает борьбу после подач с флангов.

— Тогда вопрос про форварда, который забил победный гол. Дзюба опять всем все доказал?

— До сих пор считаю Дзюбу одним из лучших наших нападающих. Из тех, кто сегодня играет.

— Вот как?

— Да. Во-первых, он выигрывает всю борьбу вверху. Даже когда стоит! Цепляется практически за каждый мяч. К нему ни один защитник не может подобраться. О чем это говорит?

— О чем?

— Во-первых, Дзюба в порядке. А во-вторых, в РПЛ просто нет центральных защитников (и наших, и иностранцев), которые могут закрыть 36-летнего Дзюбу. И это проблема! Понимаете? Человек мало двигается. Но нет защитника, который способен его переиграть. Ни в одной команде РПЛ. Для меня это нонсенс.

— Это говорит об уровне РПЛ?

— Конечно! Мне говорят, что Дивеев и Осипенко — лучшая пара наших защитников. Так у меня волосы дыбом встают после услышанного!

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба забил гол &laquo;Зениту&raquo; 7&nbsp;декабря. Дзюба забил «Зениту» и не отпраздновал. Артему остался один гол до рекорда Кержакова

— Мы сейчас наблюдаем закат «Зенита»?

— Мы-то с вами не самые умные (смеется). Если мы со стороны это видим, то, наверное, внутри клуба все всё понимают, больше знают. Думаю, зимой клубу надо принимать определенные решения.

— Какие?

— Необходимо избавиться от балласта. Многие трансферы — в никуда! Люди, получающие деньги, премиальные, протирают штаны на лавке. «Зениту» нужны качественные новички.

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Андрей Кобелев (футбол)
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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