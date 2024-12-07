«Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев о поражении «Зенита»

Сегодня, 21:00
— Главная причина такого провала «Зенита»?
— Ну что значит «провал»? Конечно, все ждут от «Зенита» других результатов. Особенно дома. Поэтому даже ничьи вызывают вопросы. Но давайте не сбрасывать со счетов и «Акрон». Дерзкая команда. В равных составах гости отвечали своими контратаками, не отсиживались сзади. Да, где-то им повезло с первым голом. Но сейчас это уже не важно. В меньшинстве выстояли. Вы же видели, как они буквально бились за каждый мяч!
— Да, заслуживают только уважения. Так что не так с «Зенитом»?
— Да я говорил еще даже не в прошлом году, а в позапрошлом, о том, что нужно обновлять состав. Почему? Игру «Зенита» определяли два человека — Вендел и Клаудиньо. Системообразующие футболисты. И уже в том сезоне было заметно, что когда бразильцы в порядке, когда они выкладываются, то это одна команда. А когда отбывают номер, мы получаем совсем другой «Зенит».
— То есть дело исключительно в них?
— Не только. Но в целом питерцам не хватает скорости. Их игра напоминает гандбол. Туда-сюда мяч бросают перед штрафной... Без скорости «Зенит» становится в принципе обыкновенной командой. Соперники уже к этому привыкают.
— А вы считаете, что и Вендел и Клаудиньо себя полностью не исчерпали?
— Ну... Просто видно, что глаза у них не горят.
— К кому еще есть претензии?
— У остальных я таких проблем с мотивацией не наблюдаю. Но в команде-победителе всегда должны быть лидеры, определяющие рисунок игры. Вендел и Клаудиньо уже не те. Кроме того, на мой взгляд, в последнее время сильно сдал Кассьерра. Да и Родригао явно провел неудачный матч.
— А есть ли замена Кассьерре?
— Видимо, «Зенит» приобретал на эту роль Соболева. Но и россиянин, и колумбиец не впечатляют.
— Соболев имел три момента и почему-то не исполнил...
— Вот именно — «почему-то». Считаю, в таких играх, в концовках, в штрафной площади Сергеев был просто незаменим! Он был рожден для того, чтобы забивать решающие мячи во вратарской. Откликался на прострелы, решал эпизоды! Я, честно говоря, так и не понял, зачем его поменяли на Соболева. Александр не вписывается в быструю игру и не выигрывает борьбу после подач с флангов.
— Тогда вопрос про форварда, который забил победный гол. Дзюба опять всем все доказал?
— До сих пор считаю Дзюбу одним из лучших наших нападающих. Из тех, кто сегодня играет.
— Вот как?
— Да. Во-первых, он выигрывает всю борьбу вверху. Даже когда стоит! Цепляется практически за каждый мяч. К нему ни один защитник не может подобраться. О чем это говорит?
— О чем?
— Во-первых, Дзюба в порядке. А во-вторых, в РПЛ просто нет центральных защитников (и наших, и иностранцев), которые могут закрыть 36-летнего Дзюбу. И это проблема! Понимаете? Человек мало двигается. Но нет защитника, который способен его переиграть. Ни в одной команде РПЛ. Для меня это нонсенс.
— Это говорит об уровне РПЛ?
— Конечно! Мне говорят, что Дивеев и Осипенко — лучшая пара наших защитников. Так у меня волосы дыбом встают после услышанного!
— Мы сейчас наблюдаем закат «Зенита»?
— Мы-то с вами не самые умные (смеется). Если мы со стороны это видим, то, наверное, внутри клуба все всё понимают, больше знают. Думаю, зимой клубу надо принимать определенные решения.
— Какие?
— Необходимо избавиться от балласта. Многие трансферы — в никуда! Люди, получающие деньги, премиальные, протирают штаны на лавке. «Зениту» нужны качественные новички.