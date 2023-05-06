Кувырки Кержакова и Аршавина, драка в Кубке, 1:7. Культовые моменты противостояния «Зенита» со «Спартаком»

Были даже обвинения в договорняке!

Березовский и сдача матча

В 1996 году «Зенит» под руководством Павла Садырина проводил первый сезон после выхода из Первой лиги, а в заключительном туре принимал «Спартак» — претендента на чемпионство, который шел вровень с «Аланией». Для красно-белых выезд к «Зениту» был очень важен, ведь в случае победы борьба с клубом из Владикавказа продолжилась бы в «Золотом матче».

«Зенит» на протяжении всей дистанции держался в середине таблицы и потерял турнирную мотивацию, но уже на 3-й минуте открыл счет: Игорь Данилов после флангового навеса Дениса Угарова поразил ворота Филимонова.

В итоге «Спартак» отыгрался, а затем вырвал победу — не обошлось без ошибок Романа Березовского: вратарь «Зенита» несуразно прыгнул за мячом после штрафного в исполнении Андрея Тихонова и не потащил удар Егора Титова.

Этот успех активировал «Золотой матч» с «Аланией», в котором красно-белые стали чемпионами.

Что касается Березовского, то его игру со «Спартаком» не обсуждали больше года, пока эту тему не поднял экс-нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев. Зимой 1998-го он признался в интервью журналу «Калейдоскоп», что «некоторые игроки команды «сдали» тот матч».

Затем слово взял Садырин, который уже тренировал ЦСКА. В интервью «СЭ» он уточнил, что речь шла именно о Березовском.

«Сразу после того матча со «Спартаком», видя слезы Березовского, я не верил, что он мог сдать игру. Хотя какие-то подозрения все-таки были. Ведь даже мальчишка не допустил бы таких ошибок, которые допустил тогда Березовский. В течение прошлого года мне не раз напоминали об этой истории, но каждый раз я отказывался верить в виновность вратаря.

Но когда недавно на израильском сборе все это подтвердили игроки ЦСКА, выступавшие в свое время за «Зенит», я понял, что это не слухи. Я бы никогда не стал утверждать, что Березовский сдал матч, но, как говорят игроки, он сам признался в этом".

Дело спустили на тормозах: КДК РФС дисквалифицировал Дмитриева за «создание скандальной ситуации», а Березовского признали невиновным. Тем не менее репутация голкипера все равно была подпорчена.

Легендарные кувырки Кержакова и Аршавина

Кувырки Александра Кержакова и Андрея Аршавина в 2001 и в 2022 годах.

В 15-м туре сезона-2001 Александр Кержаков забил свой первый гол за «Зенит» и поучаствовал в одном из самых узнаваемых празднований нашего футбола. Кувырки Александра с Андреем Аршавиным вспоминают до сих пор.

Кержаков рассказывал, что этот перформанс не был спонтанным: они с Аршавиным специально оставались после предыгровой тренировки, чтобы все отрепетировать. И договорились: если организуют гол, то исполнят трюк на поле.

«Нам было неважно, кто из нас забьет. Не знаю, почему мы решили попробовать это празднование перед игрой со «Спартаком». Не было никакого предчувствия — просто хорошее настроение и погода хорошая», — вспоминал нападающий.

В прошлом году Кержаков и Аршавин повторили кувырки в матче легенд «Зенита» и «Спартака». Который тоже проходил на «Петровском».

«Мы не репетировали, но предложили Кержу: если он хочет, то сделаем. Я ему сказал: «Тебе осталось только забить», — смеялся Аршавин после игры. — Честно, когда я отдавал передачу, то думал, что там Дима Радченко, а не Керж! Но слава богу, что там стоял он».

Самая крупная победа «Спартака»: дубль Пьяновича и увольнение Петржелы

В апреле 2006 года «Спартак» разгромил «Зенит» (4:1) в первом матче под руководством Владимира Федотова. В Питере в тот день солировали Михайло Пьянович, а также Владимир Быстров, у которого был давний конфликт с Властимилом Петржелой. Быстров называл его главным виновником своей продажи в «Спартак». По словам Владимира, Петржела постоянно его критиковал, давал понять, что игрок ему не нужен, и хотел, чтобы тот покинул клуб.

Разумеется, возвращение Быстрова в Санкт-Петербург сопровождалось желанием отомстить. И после автогола Ковальчука на 3-й минуте «Спартак» просто разнес хозяев: Быстров заработал пенальти, который реализовал Павлюченко, а также ассистировал Пьяновичу, оформившему дубль.

Владимир после игры сиял — он помог «Спартаку» уверенно победить конкурента, затмил Аршавина и Кержакова, которые провалили матч, и приблизил Петржелу к отставке.

«В таких условиях мне очень сложно работать, поэтому я думаю, что меня скоро выгонят из клуба», — говорил тренер «Зенита» после матча. И оказался прав — через несколько дней его уволили.

Эта победа над «Зенитом» до сих пор остается крупнейшей для «Спартака» за последние 17 лет.

Павел Погребняк и Александр Прудников. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Как «Спартак» работает с судьями!» Спич Погребняка после вылета из Кубка

Кубковое противостояние «Зенита» и «Спартака» в апреле 2007-го запомнится благодаря Павлу Погребняку, который после вылета на эмоциях разнес судью Станислава Сухину.

Все началось с домашнего поражения «Зенита» (1:2). После этого питерцев устраивала только победа в Москве.

Однако в ответном матче на 19-й минуте отличился Александр Прудников. Погребняк в начале второго тайма счет сравнял, но вырвать победу гостям не удалось. Наоборот, «Зенит» был ближе к поражению — в середине второго тайма Моцарт не реализовал пенальти за спорный фол на Прудникове. Назначение 11-метрового и вывело из себя Погребняка, который после игры атаковал арбитра: «Вы посмотрите, как, ###, «Спартак» работает с судьями, ###! Он переплюнул нас в этом, ###! Только, в одном: он отлично, ###, с судьями работает. Как судил Егоров, ###, как сейчас Сухина. Это просто ###!»

За ту реплику Павла оштрафовали — игроку пришлось публично извиняться.

«Мальчик ничего не достиг, мозги надо иметь». Стычка Карпина с Денисовым

В октябре 2010-го «Спартак» и «Зенит» снова зарубились в «Лужниках», но на этот раз эмоции кипели на поле, а не в подтрибунном помещении. Вспыхнуло у скамейки «Спартака», где сцепились Валерий Карпин и Игорь Денисов.

«Не важно, в каком «Зените» ты играешь, в какой сборной, но проигрывать тоже надо уметь, — сказал тренер «Спартака» на пресс-конференции. — После матча стал что-то выговаривать, запустил мячом — хорошо, что попал в камеру, а не в кого-то из стоящих рядом. Просто мозги надо иметь в голове. Мальчик еще ничего не достиг, ему нужно научиться проигрывать».

Позже Денисов озвучил свою версию событий.

«В конце в наши ворота ставят пенальти. Это тот самый судья, который поставил пенальти по совокупности. В первом моменте еще было 50 на 50, второго — кажется, на Ари — вообще не было, и судья мне говорит: «Даю пенальти по совокупности двух моментов». Я — ему: «Ты вообще здоровый парень? Как можно ставить по совокупности? Пенальти или был, или не был. Был?» — «По совокупности двух моментов — был». Он ставит, и мы проигрываем 0:1. Финальный свисток, Ари у «Спартака» уже сидит на скамейке. Я беру мяч — и пинаю в его сторону. Валера оборачивается и начинает орать: «Слышь ты, щенок». И началось — я пошел на Валерия Георгича, ну мы и вспылили», — объяснял хавбек «Зенита» Sports.ru.

За ту стычку оба получили дисквалификации от КДК.

Сергей Семак, Сергей Брызгалов и Серхио Родригес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Заткнули балаболок». «Спартак» подпортил «Зениту» чемпионский праздник

«Спартаку» редко удается увезти очки из Санкт-Петербурга, а последняя победа в чемпионате над «Зенитом» случилась аж 11 лет назад.

В сезоне-2012 приезд красно-белых завершился безумной перестрелкой (3:2) с голом Кариоки, которому на 89-й минуте ассистировал Артем Дзюба. К тому моменту «Зенит» уже оформил чемпионство и планировал завершить сезон победой над принципиальным соперником.

Лучано Спаллетти даже выпустил основной состав, хотя в предыдущем туре с «Рубином» дал отдохнуть Малафееву, Кришито, Широкову, Зырянову и Кержакову. «Спартак» же бился с ЦСКА и «Динамо» за второе место и путевку в Лигу чемпионов, поэтому был максимально заряжен.

Накануне матча пошли слухи о том, что Карпин устал совмещать роли главного тренера и гендиректора, поэтому уступит место на бровке Унаи Эмери. По сути, для Валерия Георгиевича это был последний большой матч со «Спартаком» у тренерской скамейки.

И «Спартак» ужасно его начал, пропустив от Кержакова в первом тайме. В раздевалке Карпин устроил разнос: «Если скажу, что говорил игрокам, это разберут на КДК. Общий посыл: я ожидал искрометной игры, но ее не было».

Напутствие тренера сработало: на 70-й минуте Динияр Билялетдинов сравнял счет, а в последние 10 минут началось шоу.

На 82-й минуте Сергей Семак реализовал пенальти за фол Дмитрия Комбарова на Кержакове — 2:1. Спустя две минуты Эменике сделал счет 2:2 — и удалился после празднования гола!

В меньшинстве «Спартак» не рассыпался, а организовал победный мяч — 3:2!

Примечательно, что капитаном «Спартака» в той игре был 23-летний Дзюба. После победы он не скрывал эмоций.

«Я — воспитанник команды, играю в «Спартаке» с 7 лет, для меня честь выйти на поле с капитанской повязкой. Особенно перед такими трибунами — болельщики наши просто красавцы, суперподдержка была, спасибо им большое! Мы продемонстрировали характер, на какое-то время заткнули тех балаболок, которые говорят, что у «Спартака» нет никаких шансов выиграть у чемпионов России».

Эта победа укрепила позиции «Спартака» и помогла занять итоговое второе место: ЦСКА провалил концовку сезона, сыграв вничью с «Кубанью» (0:0) и уступив «Рубину» (1:3), а красно-белые в заключительном туре обыграли «Локомотив», обошли армейцев в таблице и взяли серебро.

Унаи Эмери. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Первый разгром «Спартака»: команда Эмери получила 0:5

Перед поездкой на «Петровский» в августе 2012 года «Спартак» выдал серию из трех побед подряд и возглавлял таблицу, но получил сокрушительный удар от «Зенита». Три голевые передачи Кришито, дубль Файзулина, незабитый Билялетдиновым пенальти и удаление Макгиди — питерцы легко оформили крупнейшую на тот момент победу над «Спартаком» в современной истории.

«Необходимо много работать, чтобы такое больше не повторилось. Мы считали, что в течение недели достаточно хорошо подготовились, тренировались играть напористо и быстро переходить в атаку. Что-то мы сделали неправильно, и это надо принять во внимание», — оправдывался Унаи Эмери.

Через три месяца его команда в похожем стиле проиграла «Динамо» 1:5 — испанца назвали «тренеришкой» и уволили из «Спартака».

7:1

Спустя 9 лет «Спартак» обновил антирекорд и проиграл «Зениту» еще крупнее. В 12-м туре прошлого сезона команда Семака тотально доминировала и сделала все, чтобы красно-белые сгорели от стыда.

Это была юбилейная 50-я победа «Зенита» над «Спартаком». И самая крупная. В историю вляпался Руй Витория — после финального свистка португалец с трудом подбирал слова.

«Честно говоря, какие тут можно дать комментарии? Все пошло не так. Нужно признать это. Очень грустный день. «Зенит» воспользовался нашими ошибками, вел свою игру», — сказал португалец и отказался отвечать на вопросы об отставке.

После 1:7 «Спартак» продолжил падение и закончил год на 9-м месте в таблице. В зимнюю паузу с Виторией досрочно разорвали контракт.

Драка в матче «Зенит» — «Спартак». Фото Global Look Press

Побоище в Кубке России: шесть удалений и длительные дисквалификации

Противостояние Санкт-Петербурга и Москвы нередко сопровождается стычками и перепалками, но никогда не перерастало в массовую драку.

Исключение — матч группового этапа Кубка России этого сезона, когда нулевая ничья в Санкт-Петербурге закончилась настоящим побоищем.

После завершения основного времени и свистка судьи сцепились Квинси Промес и Вильмар Барриос, к которым подключились Родригао и Шамар Николсон. Последний эпизодом ранее получил от колумбийца болезненный удар в колено и пошел разбираться.

В итоге выяснение отношений нескольких игроков переросло в драку стенка на стенку: Шамар бил кулаком в челюсть Родригао, Соболев со скамейки влетал в Барриоса, а Селихов прикладывался коленом. Гильермо Абаскаль долго пытался успокоить своих футболистов — особенно разъяренного Соболева.

Благодаря подсказкам видеоассистентов Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Николсону, Соболеву, Селихову, Малкому, Родригао и Барриосу. Они также получили 6-матчевые дисквалификации в Кубке.

После драки игра продолжилась — красно-белые уступили «Зениту» в серии пенальти, но все равно заняли первое место в группе. А в раздевалке всей командой пересматривали повторы кулачных боев — и смаковали каждый точный удар.

До новой схватки «Спартака» с «Зенитом» остается меньше суток!