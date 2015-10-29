Александр Прудников: "Зарплату в "Амкаре" не платят два месяца"

29 октября 2015, 22:25
Нападающий "Амкара" Александр Прудников после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России признался, что в пермском клубе не платят зарплату два месяца. Форвард иронично отметил, что команда играет даже лучше, не получая денег, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий МУХИН.
– Гаджи Муслимовича поздравили с юбилеем?
– Три дня уже поздравляем! Куда уж больше.
– Теперь еще один повод появился – выход в четвертьфинал.
– Так не в первый раз же.
– То есть вас только победа в Кубке интересует?
– Естественно. Зарплату два месяца не платят, так мы бесплатно лучше играем.
– Так, может, вообще лучше будет вам не платить?
– Конечно, кому это надо!