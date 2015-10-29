Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

29 октября 2015, 22:25

Александр Прудников: "Зарплату в "Амкаре" не платят два месяца"

Сергей Максименков
Корреспондент
Дмитрий МУХИН
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий "Амкара" Александр Прудников после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России признался, что в пермском клубе не платят зарплату два месяца. Форвард иронично отметил, что команда играет даже лучше, не получая денег, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий МУХИН.

– Гаджи Муслимовича поздравили с юбилеем?

– Три дня уже поздравляем! Куда уж больше.

– Теперь еще один повод появился – выход в четвертьфинал.

– Так не в первый раз же.

– То есть вас только победа в Кубке интересует?

– Естественно. Зарплату два месяца не платят, так мы бесплатно лучше играем.

– Так, может, вообще лучше будет вам не платить?

– Конечно, кому это надо!

Александр Прудников
ФК Амкар
Обсудить
Читайте также
Титов оценил результаты «Спартака» под руководством Абаскаля
Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Челябинск без Фукале, первый овертайм в серии и Ярославль в отрыве. Что случилось в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России-2015/16. 1/8 финала
Жеребьевка хозяев полей 1/4 финала Кубка России состоится в пятницу
Евгений Помазан: "Пенальти и близко не было"
Жоаузинью: "Счастлив, что снова забил"
Александр Коломейцев: "Локомотиву" где-то не повезло, где-то вратарь "Амкара" выручил"
Александр Селихов: "Уверен, что "Амкар" в ближайшее время рассчитается с долгами"
Георгий Джикия: "У нас с Селиховым одна цель – ЧМ-2018"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Георгий Джикия: "У нас с Селиховым одна цель – ЧМ-2018"

Александр Селихов: "Уверен, что "Амкар" в ближайшее время рассчитается с долгами"