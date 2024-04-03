Тарханов: «Для «Спартака» проигрыш «Зениту» станет провалом сезона»

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Спартак» — необычная команда. Может выстрелить, а может не выстрелить. Мы пока не знаем, какие игроки выйдут с первых минут. «Зенит» делает ставку на чемпионат, так что Семак может поберечь основу в матче Кубка. Я жду ротацию в составе обеих команд. «Зенит» точно будет играть в атаку, а для «Спартака» проигрыш станет провалом сезона», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

Игра «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля в Москве. Начало — в 20.30 мск.