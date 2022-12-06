Баженов — о требовании «Зенита» дисквалифицировать Промеса: «Все видели, что Квинси в драке не участвовал»

Менеджер «Спартака» Никита Баженов прокомментировал обращение «Зенита» в ЭСК РФС в связи с удалением футболистов команды Малкома и Вильмара Барриоса и неудалением игроков красно-белых Квинси Промеса и Наиля Умярова в матче Кубка России (0:0, 2:4 — по пенальти),

— По итогам драки в матче «Зенит» — «Спартак» шесть футболистов дисквалифицировали на шесть матчей. Понятна ли вам позиция «Зенита», который настаивал на дисквалификации еще и Квинси Промеса?

— Это бред, потому что все видели, что Квинси там не участвовал и вообще ни при чем. Легче было настаивать на ком-то другом. Вся страна видит, что человека держат и, по-моему, еще и бьют, а потом говорят, что это красная карточка. По мне это очень дешево и странно. Поэтому дисквалификации у Квинси нет, — цитирует Metaratings Баженова.

По итогам инцидента КДК РФС дисквалифицировал Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао (все трое — «Зенит»), Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак») на 6 матчей Кубка России.