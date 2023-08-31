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Сегодня, 20:44

Борис Игнатьев: «Балтика» доказала, что можно и нужно играть со всеми"

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев высказался о матче «Зенит» — Балтика" в рамках FONBET Кубка России (0:1).

«Первый тайм показал, что доказывать свою состоятельность надо на поле. Те игроки питерцев, которые представляют российский футбол, практически ничем не отличались от «Балтики». Балтийцы предстали очень организованными, мотивированными и хорошо подготовленными физически. Они навязывали единоборства и прессинг на всех участках поля. Они уверенно чувствовали себя при комбинационной игре в атаке. Во втором тайме у «Зенита» вышли те ребята, которые и приносят результат, — бразильцы. После этого питерцы имели существенное преимущество. Но и в этой части игры «Балтика» тоже преуспела. «Балтика» доказала, что можно и нужно играть со всеми. Важно понимать, какие цели стоят перед тобой и какие средства необходимы для того, чтобы их решить», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

«Балтика» занимает 1-е место в турнирной таблице группы С FONBET Кубка России, набрав 9 очков. «Зенит» с 6 очками расположился на 2-й строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005307156_boris_ignatev_baltika_dokazala_chto_mojno_i_nujno_igrat_so_vsemi
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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