Сперцян об оспаривании дисквалификации на два матча: «Ничего, я не в обиде на «Спартак». Наоборот, отдохнул»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о дисквалификации на два матча за грубый фол в игре 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:2).

— Зина (Зиньковский. — Прим. «СЭ») сказал, что я извинился. И по новому регламенту у меня была бы дисквалификация на один матч, если бы «Спартак» дал добро. Но не дали. Ничего, я не в обиде. Наоборот, отдохнул.

На 44-й минуте матча Сперцян ударил хавбека красно-белых Антона Зиньковского прямой ногой в голеностоп и получил красную карточку. Позже КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока «Краснодара» на две игры.

Из-за дисквалификации Сперцян пропустил матч в Кубке России против «Динамо» 9 августа и не примет участие в игре с «Пари НН» 29 сентября.