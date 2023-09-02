Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

2 сентября, 22:49

Сперцян об оспаривании дисквалификации на два матча: «Ничего, я не в обиде на «Спартак». Наоборот, отдохнул»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о дисквалификации на два матча за грубый фол в игре 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:2).

— Зина (Зиньковский. — Прим. «СЭ») сказал, что я извинился. И по новому регламенту у меня была бы дисквалификация на один матч, если бы «Спартак» дал добро. Но не дали. Ничего, я не в обиде. Наоборот, отдохнул.

На 44-й минуте матча Сперцян ударил хавбека красно-белых Антона Зиньковского прямой ногой в голеностоп и получил красную карточку. Позже КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока «Краснодара» на две игры.

Из-за дисквалификации Сперцян пропустил матч в Кубке России против «Динамо» 9 августа и не примет участие в игре с «Пари НН» 29 сентября.

Эдуард Сперцян
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
10 лучших зарубежных фильмов для детей
Легкоатлет Ноа Лайлс высмеял традицию НБА разыгрывать титул чемпионов мира
Менеджер жены Янина поделилась подробностями о звонке мошенников
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район кассетными боеприпасами
Адвокаты Коломойского сообщили об отказе олигарха вносить залог
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Мешков рассудит кировское «Динамо» и 2DROTS, которые сыграют на берегу Баренцева моря
Вахания — о дебютном голе за «Ростов» и вызове в сборную: «Не думал, что такое возможно. Может, позже меня накроет»
Волженкин — о победе над «Зенитом»: «Ощущалось, что это особенный матч для «Балтики»
Глебов — о победе над «Локомотивом»: «Нужно было сделать приятно себе и болельщикам»
«Карпин стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен». Интервью Глебова
Игрок «Балтики» Лазарев: «В первом тайме мы играли гораздо лучше «Зенита», так что это была заслуженная победа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Борис Игнатьев: «Балтика» доказала, что можно и нужно играть со всеми"