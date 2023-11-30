Кобелев о победе «Динамо» на «Зенитом»: «Как ни странно, удаление Карраскаля помогло москвичам»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» высказался о победе москвичей над питерцами (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

— Игра понравилась? Или маловато опасных моментов?

— Нужно понимать, что это противостояние состоит из двух матчей. Все будет решаться в Питере, в марте. Поэтому сегодня никто не хотел рисковать. В первую очередь соперники уделяли повышенное внимание обороне. Игра получилась закрытой. «Зенит» вышел в пять защитников. У «Динамо» Нгамале при атаках питерцев опускался низко. Считаю, удаление Карраскаля, как это ни парадоксально, по большому счету сыграло на руку «Динамо».

— Поясните, пожалуйста.

— Получив численный перевес, «Зенит» стал больше времени проводить в позиционных атаках и оголял, что называется, свои тылы. В итоге пропустил контрвыпад. «Динамо» за счет быстрых футболистов наказало гостей, забило решающий гол.

Ответный матч пройдет в марте.