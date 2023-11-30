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Сегодня, 00:09

Игнатьев отметил отсутствие чемпионского стиля у «Зенита» в матче с «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру «Зенита» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (0:1).

«Зенит» не показал всего того, что он обычно показывает — я имею в виду чемпионскую игру, когда он задает тональность, играет в атаку, из-за чего их соперникам сложнее противостоять им. В атаке сегодня игра у них получалась только ближе к концу встречи, когда нужно было как-то выходить на свой уровень и отвечать на гол, забитый динамовцами. В большей степени им не удалось пробить в створ из-за игры «Динамо». Они сделали все необходимое, чтобы нивелировать преимущество «Зенита», выстраивая умело как оборону, так и атаку», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/29/21818767.shtml
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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