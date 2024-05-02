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Кубок России

Сегодня, 22:13

Чалов заявил, что для ЦСКА предпочтительнее победа в Кубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Форвард ЦСКА Федор Чалов после матча с «Зенитом» (1:1) заявил, что у ЦСКА в приоритете победа в Кубке России.

— Сыграли неплохой матч, более дисциплинированно. Три матча за короткий период? Всегда хочется играть такие матчи. Не нужно искать эмоции и силы, они сами появляются. Мы ради таких матчей и играем.

— Насколько видятся шансы на победу в Кубке?

— Одна игра. Может случится все, что угодно. Если выйдем в финал, то и там может случится все, что угодно.

— У ЦСКА больше в приоритете Кубок?

— Можно сказать, что так.

Ответный матч между командами пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Федор Чалов
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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