«Динамо» — «Оренбург»: Макаров открыл счет в матче

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счет в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Оренбурга» — 1:0.

Лесовой скинул мяч в центр штрафной, Макаров принял заброс на грудь и вторым касанием переправил его в угол ворот.

Этот гол стал для Макарова вторым в текущем розыгрыше Кубка России.