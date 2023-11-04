Рыбчинский: «Качество судейства Опейкиной не особо отличается от арбитров РПЛ»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился впечатлениями от работы главного арбитра матча FONBET Кубка России между железнодорожниками и «Рубином» (3:0) Веры Опейкиной.

«Я не заметил ничего плохого в ее судействе. Рефери отсудила хорошо, претензий к ней нет. Может быть, ей только надо быть чуть-чуть пожестче. Показалось, что футболисты много на нее кричали. Надо было желтые карточки раздавать игрокам «Рубина». Думаю, ничего плохого не будет, если она будет судить и в чемпионате России», — приводит слова Рыбчинского «РБ Спорт».

«Локомотив» набрал 13 очков и вышел из группы B с первого места. «Рубин» с 4 очками завершил выступление в Кубке России.