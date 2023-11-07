КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение главного тренера «Акрона» Калешина

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Акрона» Евгения Калешина в матче 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Волгаря» (0:1).

«В матче «Акрон» — «Волгарь рассмотрим» оскорбительное поведение тренера «Акрона» Калешина в отношении официального лица матча с использованием нецензурной брани», -сказал Григорьянц «СЭ».

В 1/4 финала FONBET Кубка России Пути регионов «Волгарь» на своем поле примет «Ахмат». Раунд пройдет из одного матча. Игры состоятся с 12 по 14 марта. На втором этапе 1/4 финала пути регионов победители первого этапа сыграют с проигравшими в 1/4 финала пути РПЛ.