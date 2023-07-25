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Кубок России

Сегодня, 21:54

Дзюба отказался отвечать на вопросы журналистов: «Вы скучные, неинтересные, одна желтуха»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не стал общаться с журналистами после победы над «Уралом» (2:1) в первом туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Как старт сезона? Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха. Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

Форвард красно-зеленых вышел на поле во втором тайме матча против «Урала», заменив Вильсона Изидора, который забил один из голов «Локомотива». Победный мяч на счету Наира Тикнизяна.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-dzyuba-ya-ne-razgovarivayu-s-pressoj-vy-skuchny-e-neinteresny-e/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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