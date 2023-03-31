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Кубок России

Сегодня, 13:14

Фаната, бросившего банан в Вендела, оштрафовали на 5 тысяч рублей

Руслан Минаев
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Суд в Ульяновске оштрафовал на 5 тысяч рублей фаната, который бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Волгой» (3:0). Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Также фанату в течение одного года запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий.

Болельщик был задержан 10 марта, после чего сотрудники полиции составили на него административный протокол по статье 20.31 КоАП России «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для рассмотрения.

КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно за этот инцидент.

ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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