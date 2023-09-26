Филимонов не считает, что поражения от медиакоманд становятся клеймом для профессиональных клубов

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал матчи клубов медиалиги в FONBET Кубке России.

«Пока не вижу, чтобы это работало в перспективе. «Красное Знамя» проигрывает «Амкалу», а «Муром» уступает 2DROTS. И что дальше-то? Профессионалы вылетели и сразу же забыли. Неудача не станет для них клеймом на всю жизнь. Думаю, если бы речь шла о действительно болезненных моментах, сразу бы следовали тренерские отставки», — цитирует Филимонова RT.

В текущем розыгрыше Кубка России 2Drots обыграли «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). В 1/32 турнира медиакоманда встретится с «Химками». Игра пройдет 28 сентября.