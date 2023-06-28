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Кубок России

Сегодня, 16:58

Гаджиев считает, что медийные команды могут помочь популяризировать футбол

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал правильным решение допустить команды из медиалиги к участию в FONBET Кубке России.

«Правильно, что медийные команды участвуют в розыгрыше Кубка России. Они же играют на раннем этапе с полупрофессиональными клубами. В этих медийных командах играют футболисты, прошедшие профессиональную школу и руководят этими клубами бывшие хорошие игроки. На медийные команды в Кубке России будет интересно посмотреть и простым любителям футбола», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

В FONBET Кубке России сезона-2023/24 примут участие три команды медиалиги. Уже известно, что это будут 2DROTS и «Родина Медиа», а третьим участником турнира из числа медийных команд станет победитель матча «Амкал» — «Бей Беги».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-medijny-e-komandy-mogut-pomoch-populyarizirovat-futbol-pravil-no-chto-oni-igrayut-v-kubke-rossii/
Футбол
Кубок России
Гаджи Гаджиев
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