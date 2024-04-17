Газзаев считает, что Черчесов идеальный кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

14 апреля пресс-служба «Спартака» сообщила, что Абаскаль покидает клуб.

«Смена тренера — это эмоциональный подъем для клуба. Это идет на пользу команде в плане эмоций. И не надо забывать, что у «Спартака» не все получается в чемпионате России. Поэтому матч против «Зенита» в Кубке России будет интересным», — сказал Газзаев «СЭ».

Тренер также ответил на вопрос, ожидает ли он в «Спартаке» российского главного тренера.

«Что такое тренер для такой команды, как «Спартак»? Тренер — это результат. Когда приглашают специалиста в клуб, то смотрят на его успехи и достижения. А «Спартак» приглашает неизвестных тренеров, чтобы нас удивить. Клубы с большими традициями и амбициями должны приглашать тренера, приносящего результат. Конечно, идеальная кандидатура для «Спартака» — это Черчесов. Он успешно работал в сборной России, становился чемпионом в Венгрии, Польши. Работа тренера — это результат. Если его нет, значит, он плохо выполняет свои обязанности. Если он есть, значит, тренер движется в правильном направлении», — добавил Газзаев.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).

Следующий матч «Спартак» проведет 17 апреля против «Зенита» в рамках ? финала Кубка России Путь РПЛ.