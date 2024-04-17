Экс-тренер «Зенита» Давыдов о матче со «Спартаком»: «Хотелось бы, чтобы мы победили»

Бывший тренер «Зенита», директор «Газпром» — Академии Анатолий Давыдов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

«Постараюсь быть на стадионе. Игра будет интересная. В Москве в первом тайме «Спартак» показал неплохой футбол, но в итоге «Зенит» одержал победу за счет мастерства. Перетерпели и выиграли. В матче чемпионата «Спартак» приезжал в Петербург без Абаскаля и не проиграл? Если тогда не было тренера и сейчас его не будет, то хотелось бы, чтобы мы победили (Смеется.)», — сказал Давыдов «СЭ».

Игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.

Первая встреча закончилась победой «Зенита» со счетом 2:1, дублем отметился Педро. За «Спартак» единственный гол забил Манфред Угальде.