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Сегодня, 13:00

«Зенит» — «Спартак»: результаты и статистика личных матчей

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Кубке России 17 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вильмар Барриос (ФК «Зенит»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» сыграет со «Спартаком» в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России в среду, 17 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В общей сложности команды встречались 165 раз. Счет в очных противостояниях составляет 66-53 в пользу красно-белых. Еще 46 встреч завершились вничью.

В Кубке России петербуржцы и москвичи провели семь игр. Трижды сильнее были сине-бело-голубые, а красно-белые отмечали победу дважды. Еще два матча свели вничью.

В сезоне-2023/24 соперники пересекались три раза: помимо первой игры в полуфинале Кубка страны было еще две встречи в РПЛ. Питерцы оказались сильнее на «Лукойл Арене» (3:1), а на «Газпром Арене» разошлись «миром» (0:0).

03.04.2024. Кубок России. «Спартак» — «Зенит» — 1:2 — в Москве

02.03.2024. РПЛ. «Зенит» — «Спартак» — 0:0 — в Санкт-Петербурге

20.08.2023. РПЛ. «Спартак» — «Зенит» — 1:3 — в Москве

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Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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