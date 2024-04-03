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Кубок России

Судейство

3 апреля, 19:59

Глебов объяснил, почему Карпин был недоволен судейством в матче с «Химками»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России с «Химками» (0:0, пенальти — 7:6).

Перед серией пенальти главный судья матча Алексей Сухой показал красные карточки Валерию Карпину и Виктору Онопко.

«Были спорные эпизоды, где в одну сторону он [арбитр] свистел, а в другую — нет. И в конце игры был эпизод, когда Мохеби ушел от троих и могла получиться хорошая атака — полполя было свободно. Могли моментик создать. И судья свистнул», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
Кубок России
ФК Ростов
ФК Химки
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