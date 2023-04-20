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Кубок России

Сегодня, 20:33

Гришин заявил, что для ЦСКА Кубок важнее, чем второе или третье место в чемпионате

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин оценил результат финального матча Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и красно-синими (1:1).

«По такой игре результат должен больше устраивать «Урал». В любом случае все будет решаться в ответной игре. Будем смотреть, как сложится ответный матч. У ЦСКА сейчас тяжелый график, в воскресенье ждет матч с «Локомотивом», а потом выездная встреча в Екатеринбурге. Эта встреча не была богатой на моменты, ЦСКА владел преимуществом и нанес в три раза больше ударов и больше контролировал мяч, но эти показатели не дают победы. Если команда выиграет Кубок, то покажет хороший результат. Федотов и так заслуживает лестных слов. При нем команда обретает рисунок. Федотов доказывает свой профессионализм. Места в чемпионате не дают ничего, так что надо сосредоточиться на Кубке и пытаться зацепиться за тройку в РПЛ. Трофей важнее, чем второе или третье место в чемпионате», — приводит слова Гришина «Евро-Футбол.Ру».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005093139_grishin_dlya_cska_kubok_vajnee_chem_vtoroe_ili_trete_mesto_v_chempionate
Футбол
Кубок России
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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