Гришин заявил, что для ЦСКА Кубок важнее, чем второе или третье место в чемпионате

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин оценил результат финального матча Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и красно-синими (1:1).

«По такой игре результат должен больше устраивать «Урал». В любом случае все будет решаться в ответной игре. Будем смотреть, как сложится ответный матч. У ЦСКА сейчас тяжелый график, в воскресенье ждет матч с «Локомотивом», а потом выездная встреча в Екатеринбурге. Эта встреча не была богатой на моменты, ЦСКА владел преимуществом и нанес в три раза больше ударов и больше контролировал мяч, но эти показатели не дают победы. Если команда выиграет Кубок, то покажет хороший результат. Федотов и так заслуживает лестных слов. При нем команда обретает рисунок. Федотов доказывает свой профессионализм. Места в чемпионате не дают ничего, так что надо сосредоточиться на Кубке и пытаться зацепиться за тройку в РПЛ. Трофей важнее, чем второе или третье место в чемпионате», — приводит слова Гришина «Евро-Футбол.Ру».