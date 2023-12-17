Каряка назвал крутой идеей проведение Матч звезд FONBET Кубка России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка признался, что ему понравилась организация и атмосфера на Матче звезд FONBET Кубка России.

«целом идея крутая. Сами видели: собрался полный зал болельщиков. В целом праздник удался. И ребята, и зрители должны быть довольны. Я принимал участие как тренер и почти ничего не делал, но мне понравилось. В первую очередь это шоу. Ни в коем случае не могу назвать данное мероприятие клоунадой. Как минимум второй тайм получился равным. Сборная Пути регионов хотела сравнять счет. Ребята старались сделать все возможное», — приводит слова Каряки RT.

Команда Пути РПЛ одержала победу над сборной Пути регионов в Матче звезд FONBET Кубка России — 9:7.