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Кубок России

Сегодня, 17:22

Каряка не видит ничего плохого в участии медиакоманд в FONBET Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер медийного клуба «Родина Медиа» Андрей Каряка рассказал, что ничего плохого не видит в том, чтобы клубы из Медиалиги играли в FONBET Кубке России.

«Готова ли команда к Кубку России? Пока рано об этом говорить. Самые первые мысли — это, конечно, финал против 2DROTS 1 июля, пока только об этом думаю. О Кубке, если честно, не задумывался. Приятно, что попали. Посмотрим после сезона, что делать. С кем из топов хотели бы сыграть? С любой командой. Хотелось бы, конечно, добраться до клубов высшей лиги, но это очень сложно. Со «Спартаком», почему нет? Минус в чем, если вчера на полуфинале «Амкал» — 2DROTS было 15 тысяч зрителей, а в прямом эфире смотрело 200 тысяч человек? Понятно, что «Родина Медиа» — молодая команда, мы пока ищем свою аудиторию, работаем над этим. Пока нам сложно конкурировать с 2DROTS и «Амкалом» в этом плане. Мы же будем на ранних стадиях играть, ничего в этом плохого не вижу. Молодые ребята тоже хотят проявить себя, почему нет? Они это заслужили. Плохого точно в этом ничего не вижу. Что в этом плохого, если на стадию 1/256 финала Кубка придут поболеть 10 тысяч болельщиков, на тех же 2DROTS или «Амкал». На игры «Родина Медиа» сложно будет собрать столько зрителей, но мало ли, у нас будет выезд где-нибудь, где на нас захотят посмотреть. Поэтому плохого в этом точно ничего не вижу», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

В FONBET Кубке России сезона-2023/24 примут участие три команды медиалиги. Уже известно, что две среди них — это 2DROTS и «Родина Медиа».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-karyaka-uchastie-mediakomand-v-kubke-nichego-plohogo-v-e-tom-ne-vizhu/
Андрей Каряка
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