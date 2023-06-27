Зиньковский прокомментировал группу «Спартака» в FONBET Кубке России

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал группу команды в FONBET Кубке России.

— Как тебе группа в FONBET Кубке России? Это группа смерти?

— Если бы выходило две команды, то да. А так все равно выходят три команды. Поэтому надо выходить в любом случае. Скорее всего, выйдут три команды, которые и должны это делать.

— Удалось отпустить неудачную концовку во время отпуска?

— Конечно, думаю, в отпуске все перезагрузились. Я в том числе. Надеюсь, хорошо начнем сезон. Главное, чтобы не было травм.

— Сейчас был короткий отпуск. Что было отличительного в программе на время отпуска?

— Ничего. Просто чуть чуть укороченная программа. Дальше все готовились, тренировались. Понятно, что бегали не как на тренировках.

— На какой день вы начали что-то делать?

— С 14 числа. Были свободны 10-11 дней. Были пробежки, тренировки, зал. Все в спокойном режиме.

В группу D попали: «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН».

Кубок России по футболу будет разыгран в период с 25 июля 2023 года по 1 июня 2024 года.