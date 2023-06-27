Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:41

Зиньковский прокомментировал группу «Спартака» в FONBET Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал группу команды в FONBET Кубке России.

— Как тебе группа в FONBET Кубке России? Это группа смерти?

— Если бы выходило две команды, то да. А так все равно выходят три команды. Поэтому надо выходить в любом случае. Скорее всего, выйдут три команды, которые и должны это делать.

— Удалось отпустить неудачную концовку во время отпуска?

— Конечно, думаю, в отпуске все перезагрузились. Я в том числе. Надеюсь, хорошо начнем сезон. Главное, чтобы не было травм.

— Сейчас был короткий отпуск. Что было отличительного в программе на время отпуска?

— Ничего. Просто чуть чуть укороченная программа. Дальше все готовились, тренировались. Понятно, что бегали не как на тренировках.

— На какой день вы начали что-то делать?

— С 14 числа. Были свободны 10-11 дней. Были пробежки, тренировки, зал. Все в спокойном режиме.

В группу D попали: «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН».

Кубок России по футболу будет разыгран в период с 25 июля 2023 года по 1 июня 2024 года.

Антон Зиньковский
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сборная Украины нарушила регламент на молодежном чемпионате Европы-2023
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каряка не видит ничего плохого в участии медиакоманд в FONBET Кубке России