Каряка рассказал о целях «Родины Медиа» в FONBET Кубке России

Главный тренер медийного футбольного клуба «Родина Медиа» Андрей Каряка рассказал о целях команды в FONBET Кубке России.

«Пока сложно сказать, как мы выступим в Кубке России. У нас в команде есть легионеры, которые по регламенту не могут с первых этапов играть в этом турнире, а они в нашей команде на ведущих ролях. Думаем, кем усилиться. Нужна небольшая ротация. Еще целый месяц впереди, будем готовиться. Готовы ли встретиться с командами ФНЛ или РПЛ? Конечно, хотели бы с ними сыграть, но это будет сложно сделать», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

Ранее «Родина Медиа» выиграла медиалигу, обыграв в финале 2DROTS (3:1).