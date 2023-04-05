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Сегодня, 19:34

Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко: «Порадовались за «Акрон»

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о победе «Акрона» над «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пенальти 4:1).

— Порадовались за «Акрон»?

— Мы смотрели игру «Акрона». Порадовались за них. Обыграли сильного соперника в достаточно содержательной игре. Но мы были в дороге, поэтому просмотр получился скомканным.

— В чем секрет «Акрона»?

— На сегодняшний день нам не интересен «Акрон». Думаем только о своей игре.

— Но это потенциальный соперник.

— Прекрасно. Если мы пройдем дальше, то у нас будет время изучить их, если они нам попадутся в Кубке.

Сергей Корниленко
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Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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