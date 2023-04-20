Погребняк пожелал «Акрону» победы в FONBET Кубке России

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил игру «Акрона» в текущем розыгрыше Кубка России.

«Согласен, что мало кто ожидал такого результата от «Акрона». Думал, не хватит стабильности и мастерства футболистам «Акрона» выбивать одну команду за другой. Хочу поздравить Калешина, с которым знаком лично ещё по игре за Томск. Желаю «Акрону» теперь победы в Кубке России», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

19 апреля «Акрон» обыграл «Спартак» (2:1) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России. До этого тольяттинцы выбили из турнира «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6) и «Динамо» (0:0, пенальти 4:1).