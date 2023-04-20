Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:35

Погребняк пожелал «Акрону» победы в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил игру «Акрона» в текущем розыгрыше Кубка России.

«Согласен, что мало кто ожидал такого результата от «Акрона». Думал, не хватит стабильности и мастерства футболистам «Акрона» выбивать одну команду за другой. Хочу поздравить Калешина, с которым знаком лично ещё по игре за Томск. Желаю «Акрону» теперь победы в Кубке России», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

19 апреля «Акрон» обыграл «Спартак» (2:1) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России. До этого тольяттинцы выбили из турнира «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6) и «Динамо» (0:0, пенальти 4:1).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5074261-pavel-pogrebnyak-teper-zhelayu-akronu-pobedy-v-kubke-rossii.html
Павел Погребняк
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Агрессивные защитники климата терроризируют спорт. Как спасти соревнования от экоактивистов?
Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг на стадионе перед матчем с «Акроном»
В Артемовске боевики ВСУ забросали гранатами подвалы с мирными жителями
Сеул назвал стабильность в отношениях с РФ причиной отказа поставлять оружие Киеву
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
Редкое солнечное затмение произойдет 20 апреля
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «Акрон» давно должен играть в финале Кубка России»

Финал Кубка России — 2021/22 признан спортивным событием года