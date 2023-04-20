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Кубок России

Сегодня, 13:26

Мостовой: «Акрон» давно должен играть в финале Кубка России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о шансах «Акрона» в FONBET Кубке России после того, как команда выбила из турнира «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

«Ясно, что «Акрону» будет тяжеловато дальше. Они такой большой путь проделали. Болельщики клуба могут отправить в программу «Что? Где? Когда?» вопрос: «Команда когда-нибудь дойдет до финала с этим форматом?» Тольяттинцы уже выбыли четыре клуба из РПЛ. Они еще до них сколько шли. Если бы был обычный розыгрыш, то «Акрон» уже давно играл бы в финале. По логике они давно должны быть там, потому что команды, которых они обыграли, уже по два раза вылетели», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

В финале Пути регионов тольяттинцы 3 мая сразятся на выезде с «Краснодаром».

Источник: Betonmobile
Александр Мостовой
Кубок России
ФК Акрон
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