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Павлюченко: «Как только подпишу контракт с «Уфой», то, конечно, Олечка Бузова будет главным гостем»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал информацию о том, что он может возобновить свою карьеру и сыграть за «Уфу» в Кубке России.

«Это случилось спонтанно для всех. Я ездил в Турцию по своим делам — открываем там футбольное агентство. А «Уфа» живет со мной в одном отеле, поэтому каждый вечер вместе проводили с Шамилем Газизовым. Так и родилась идея поиграть за «Уфу». Мне предложили один матч сыграть, тем более, можно достигнуть отметки в двести голов. Дай Бог, все получится, договоримся. Всем хорошо: могу забить и помочь «Уфе» пройти дальше», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Также экс-форвард высказался о возможном приглашении на матч российской певицы Ольги Бузовой.

«Как только подпишем контракт, то, конечно, Олечка Бузова будет главным гостем. Представьте, сколько людей придет, чтобы посмотреть на Олю. Все ее 23 миллиона подписчика подъедут к стадиону. Официально приглашу, как будет контракт на руках. Буду ее ждать», — добавил Павлюченко

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

«Уфы» в очередном раунде Кубка России сыграет против «Ахмата». Матч пройдет 26 февраля.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-02-pavlyuchenko-kak-tolko-podpishu-kontrakt-s-ufoy-to-konechno-olechka-buzova-budet-glavnym-gostem
Роман Павлюченко
Первая лига
ФК Уфа
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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