Самсонов прокомментировал стычку с Жоаозиньо в матче с «Сочи»

23 ноября, 11:29
Защитник «Торпедо» Артем Самсонов прокомментировал стычку с Жоаозиньо в матче Кубка России против «Сочи» (1:1, 2:4 — пен.).
«Стычка с Жоаозиньо? Там ничего серьезного не было, просто потолкались немного и все. Судья принял верное решение, красной карточки там не было, все четко», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».
На 73-й минуте матча Жоаозиньо толкнул Самсонова, а после этого был заменен. После вмешательства ВАР арбитр встречи показал игроку «Сочи» желтую карточку.
Методология
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Основные источники исследования