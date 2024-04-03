3 апреля, 22:49
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» — 2:1.
— Неудачный первый тайм в нашем исполнении. Много чего не хватало. Играли плохо. Во втором мы были хороши. Забили хорошие голы, победили. Рад нашей победе. Но это только половина дела — еще будет ответный матч. Тем не менее, выиграть у сильного соперника всегда приятно.
— «Зенит» начал матч по схеме с тремя центральными защитниками, а потом перестроился на схему с двумя. В чем была идея?
— Думаю, в первом тайме никакая схема не сработала бы с той игрой, которую мы показывали. Сама схема была с учетом ограниченности крайних защитников, что мы имеем. Понимал, что у нас плотный график, мы пытались дозировать нагрузку.
Победу команде принес дубль полузащитника Педро.
Ответная игра команд состоится 17 апреля на «Газпром Арене».