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Кубок России

Сегодня, 05:05

Шалимов: «Иванов задал очень высокую планку нарушений в матче «Спартак» — «Локомотив»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«В старте «Спартака» было одно изменение, у «Локо» — четыре: вариант был такой же, как в первом матче после 60-й минуты, когда пошли замены. У «Спартака» Зиньковский начал справа, Игнатов — в роли центрфорварда. У «Локо» поменяли неудачно сыгравшего Кузьмичева, плюс вышел Миранчук с первых минут — это самое важное. Первый тайм получился равным, очень порадовала поляна — отличное качество для этого времени года. Команды показали открытый футбол, было много простора, футбол не был компактным. То, как играл «Спартак» в позиционной атаке, напомнило былые времена — короткий и средний пас, отдал — открылся. Был момент, когда, мне показалось, красно-белые держали мяч минут 5-6.

По решениям арбитра. Начну с того, что Иванов задал очень высокую планку нарушений. Мы говорим об английском судействе, но нарушения правил надо свистеть — в одном из эпизодов я насчитал три подряд фола, когда в стыках люди рубили друг друга по ногам, а свистка не было. На мой взгляд, если фол был — его надо свистеть, а не повышать планку», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». По итогам встреч «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-ivanovu-ochen-povezlo-chto-posle-ego-reshenij-loko-ne-nachal-draku/
Игорь Шалимов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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