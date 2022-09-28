Ширко считает, что «Спартак» и «Зенит» не выставят слабые составы в предстоящем матче

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко оценил шансы московской команды в матче третьего тура группового этапа Кубка России против «Зенита».

«Хочется, чтобы «Спартак» победил «Зенит». Что касается самого турнира, то сейчас команды расставляют приоритеты, исходя из своей загруженности. Из-за принципиальности матча «Спартак» и «Зенит» не выставят слабые составы. Возможно, будут новые лица», — цитирует Ширко «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 29 сентября в 20:30 по московскому времени.

Набрав 6 очков, красно-белые занимают 1-ое место в своей группе (В). Сине-бело-голубые разместились на 3-ей позиции (3 очка).