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Кубок России

28 сентября, 19:49

Ширко считает, что «Спартак» и «Зенит» не выставят слабые составы в предстоящем матче

Алина Савинова

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко оценил шансы московской команды в матче третьего тура группового этапа Кубка России против «Зенита».

«Хочется, чтобы «Спартак» победил «Зенит». Что касается самого турнира, то сейчас команды расставляют приоритеты, исходя из своей загруженности. Из-за принципиальности матча «Спартак» и «Зенит» не выставят слабые составы. Возможно, будут новые лица», — цитирует Ширко «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 29 сентября в 20:30 по московскому времени.

Набрав 6 очков, красно-белые занимают 1-ое место в своей группе (В). Сине-бело-голубые разместились на 3-ей позиции (3 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shirko-iz-za-printsipial-nosti-matcha-spartak-i-zenit-ne-vy-stavyat-slaby-e-sostavy/
Александр Ширко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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