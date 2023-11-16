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Кубок России

Сегодня, 00:07

Сиваков: «Хотим выиграть Кубок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков поделился ожидания от четвертьфинала FONBET Кубка России против «Спартака».

«Хороший жребий. Я лично доволен, что попали на «Спартак». Будут интересные матчи. Рассчитываем пройти как можно дальше. Хотим выиграть Кубок. Справимся с игрой на два фронта? Время покажет. Но мы каждый день работаем ради того, чтобы быть успешными и в чемпионате, и в Кубке страны», — цитируют «Известия» Сивакова.

Матч плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России «Спартак» — «Оренбург» состоится 12 марта 2024 года.

Источник: https://iz.ru/1605804/aleksei-fomin/dumaiu-na-spartak-i-zenit-v-belorussii-narod-poshel
Михаил Сиваков
Футбол
ФК Оренбург
0
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