Слишкович устроил необычную тренировку игрокам «Спартака» перед матчем с «Ростовом»

Перед матчем против «Ростова» в 25-м туре РПЛ (5:1) исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович устроил игрокам психологическую разгрузку.

Как сообщает Metaratings.ru, специалист провел тренировочный матч, где все действовали не на своих позициях. Так, форвард Александр Соболев и вингер Антон Зиньковский ушли в защиту, а их основные позиции заняли центрбэк Срджан Бабич и хавбек Данил Пруцев. Отмечается, что красно-белым понравилась эта затея.

Перед игрой FONBET Кубка России против «Динамо» (2:0) Слишкович произнес мотивационную речь. По информации источника, тренер не стесняется юморить, много времени уделяет индивидуальным беседам и не подвержен суевериям.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки в середине апреля испанца Гильермо Абаскаля. Всего под руководством Слишковича московская команда провела пять матчей, в которых одержала 3 победы и дважды сыграла вничью.