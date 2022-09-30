Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» в 3-м туре Кубка России (3:0).

«Счет абсолютно по игре. Но, забей Малком свой момент, когда он попал в штангу, неизвестно, как бы все закончилось. После первого забитого гола «Зениту» пришлось раскрываться, и «Спартак» спокойно довел дело до разгрома. «Зенит» не первый раз спотыкается именно в Кубке. Возможно, их игрокам недостаточно мотивации играть в этом турнире», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе B. «Зенит» располагается на третьей строчке (3 очка).

2 октября «Спартак» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» в РПЛ, а «Зенит» дома встретится с «Ростовом».