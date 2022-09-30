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Спиридонов — о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Счет по игре. Спокойно довели дело до разгрома»

Спиридонов поделился эмоциями после победы «Спартака» над «Зенитом»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» в 3-м туре Кубка России (3:0).

«Счет абсолютно по игре. Но, забей Малком свой момент, когда он попал в штангу, неизвестно, как бы все закончилось. После первого забитого гола «Зениту» пришлось раскрываться, и «Спартак» спокойно довел дело до разгрома. «Зенит» не первый раз спотыкается именно в Кубке. Возможно, их игрокам недостаточно мотивации играть в этом турнире», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе B. «Зенит» располагается на третьей строчке (3 очка).

2 октября «Спартак» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» в РПЛ, а «Зенит» дома встретится с «Ростовом».

Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
3
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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