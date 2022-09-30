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Сегодня, 10:30

Денисов ответил на вопрос, закрыл ли он Малкома в матче с «Зенитом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал для «СЭ» победу над «Зенитом» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

«Очень рад. Надеюсь, эта победа нам поможет и мы будем только сильнее. Идем дальше от игры к игре. Не показалось, что у легионеров «Зенита» слишком высокий уровень. Закрыл ли Малкома? Я не так много против него играл. Это хороший и качественный игрок», — сказал Денисов «СЭ».

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе B. «Зенит» располагается на третьей строчке (3 очка).

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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