Денисов ответил на вопрос, закрыл ли он Малкома в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал для «СЭ» победу над «Зенитом» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

«Очень рад. Надеюсь, эта победа нам поможет и мы будем только сильнее. Идем дальше от игры к игре. Не показалось, что у легионеров «Зенита» слишком высокий уровень. Закрыл ли Малкома? Я не так много против него играл. Это хороший и качественный игрок», — сказал Денисов «СЭ».

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе B. «Зенит» располагается на третьей строчке (3 очка).