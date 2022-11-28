Сторожук заявил, что у него нет проблем с болельщиками «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук заявил, что у него нет проблем с болельщиками команды.

«У меня с болельщиками «Краснодара» прекрасные отношения, взаимное уважение. Между нами нет никаких проблем», — приводит «РБ Спорт» слова Сторожука.

В концовке матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Химками» (4:1) болельщики «Краснодара» скандировали имя главного тренера своей команды.

Команда Сторожука заняла первое место в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков в 6 матчах, и вышла в плей-офф Кубка России.