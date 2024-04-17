В «Оренбурге» сообщили об отсутствии проблем с проведением матча против «Динамо»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о подготовке к матчу против «Динамо» в первом этапе 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

Ранее в Оренбургской области было объявлено о паводке, который получил статус ЧС федерального характера.

«Подготовка команды к матчу с «Динамо» идет в плановом режиме. Никаких проблем с проведением матча Кубка России нет», — цитирует Еремякина ТАСС.

«Оренбург» на своем поле примет «Динамо» в среду, 17 апреля. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.