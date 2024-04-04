В «Урале» раскритиковали организацию проведения матчей Кубка России

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что из-за неопределенности с датами проведения кубковых матчей у клуба возникли сложности. Команде пришлось жить в гостинице возле «Шереметьево».

«Просто надо заранее определить расписание, а сейчас мы не знаем, когда играем следующий кубковый матч, потом чемпионат не знаем, в какой день. Надо с этим как-то разобраться РФС, РПЛ. Так не должно быть. У нас игра с «Сочи», а мы не знаем, 21-го будем играть или 19-го, потому что все накладывается на Кубок. Нужно перед началом сезона решить, кто, где и когда будет играть. Мы сейчас приезжали в Москву, нам пришлось жить в гостинице около «Шереметьево», потому что в школах были каникулы и в отеле, где мы обычно живем, все было занято. Мы не смогли зарезервировать. «Ростов» тоже в другой гостинице жил. Надо заранее знать, не за две недели», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

«Урал» вышел в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. «Локомотив» вылетел из турнира.