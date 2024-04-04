Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:44

В «Урале» раскритиковали организацию проведения матчей Кубка России

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что из-за неопределенности с датами проведения кубковых матчей у клуба возникли сложности. Команде пришлось жить в гостинице возле «Шереметьево».

«Просто надо заранее определить расписание, а сейчас мы не знаем, когда играем следующий кубковый матч, потом чемпионат не знаем, в какой день. Надо с этим как-то разобраться РФС, РПЛ. Так не должно быть. У нас игра с «Сочи», а мы не знаем, 21-го будем играть или 19-го, потому что все накладывается на Кубок. Нужно перед началом сезона решить, кто, где и когда будет играть. Мы сейчас приезжали в Москву, нам пришлось жить в гостинице около «Шереметьево», потому что в школах были каникулы и в отеле, где мы обычно живем, все было занято. Мы не смогли зарезервировать. «Ростов» тоже в другой гостинице жил. Надо заранее знать, не за две недели», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

«Урал» вышел в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. «Локомотив» вылетел из турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-nado-opredelit-raspisanie-my-ne-znaem-kogda-igraem/
ФК Урал
4
Обсудить
Читайте также
Коршков может подписать контракт с «Автомобилистом»
Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин раскритиковал полузащитника «Спартака» Зобнина после матча с «Зенитом»

Медведев — о попытке нарушить его ритуал с мячом перед матчем «Зенита» и «Спартака»: «Не на того напал»