Первак: «Абаскаль случайно попал, чуть научился тренировать и начал работать»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. 2 апреля красно-белые сыграют с «Зенитом» в Москве, а ответная игра пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге.

«Я очень рад. Приехал сейчас домой, увидел. Конечно, команды будут биться. «Спартак» будет биться в любой ситуации, поэтому игра будет интересная, не смотря на то, что можно свалиться вниз. Важно ли Гильермо Абаскалю пройти дальше? Да ему вообще по барабану. Случайно попал, чуть научился тренировать и начал работать, тем более за хорошие деньги. В школе учится и деньги получает — прекрасная жизнь, чего ему волноваться», — цитирует цитирует «Спорт день за днем» Первака.

В другом полуфинале Пути РПЛ действующий победитель турнира ЦСКА встретится с «Балтикой».