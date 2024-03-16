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Кубок России

16 марта, 07:25

Первак: «Абаскаль случайно попал, чуть научился тренировать и начал работать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. 2 апреля красно-белые сыграют с «Зенитом» в Москве, а ответная игра пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге.

«Я очень рад. Приехал сейчас домой, увидел. Конечно, команды будут биться. «Спартак» будет биться в любой ситуации, поэтому игра будет интересная, не смотря на то, что можно свалиться вниз. Важно ли Гильермо Абаскалю пройти дальше? Да ему вообще по барабану. Случайно попал, чуть научился тренировать и начал работать, тем более за хорошие деньги. В школе учится и деньги получает — прекрасная жизнь, чего ему волноваться», — цитирует цитирует «Спорт день за днем» Первака.

В другом полуфинале Пути РПЛ действующий победитель турнира ЦСКА встретится с «Балтикой».

Гильермо Абаскаль, Владимир Федотов и&nbsp;Сергей Игнашевич. Новая битва «Зенита» и «Спартака», ЦСКА против Игнашевича. Мощная жеребьевка Кубка России
Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pervak-abaskalyu-po-barabanu-znachimost-matcha-s-zenitom
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Первак
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