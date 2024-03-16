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Кубок России

16 марта, 07:36

Гордеев: «Зенит» сейчас выглядит во всех отношениях увереннее «Спартака», цельнее, серьезнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный эксперт Андрей Гордеев поделился мнением о жеребьевке полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России: «Зенит» сыграет со «Спартаком», а ЦСКА – с «Балтикой».

«Кубковые матчи отличаются от игр чемпионата. Недавний пример – это матч «Химок» с «Краснодаром». Так что в этом турнире могут быть любые сюрпризы. Игра может пойти или не получиться с обеих сторон. Но «Зенит» сейчас выглядит во всех отношениях увереннее «Спартака», цельнее, серьезнее. Но если москвичи поймают кураж в этих матчах, то мало никому не покажется. Это очень интересная пара.

Иногда лучше начинать дома, потому что на родном стадионе хозяева комфортнее себя чувствуют. Предпосылок для удачной игры больше. А вот когда ты находишься в роли догоняющего, это очень сложно. Особенно, когда это матчи уровня плей-офф. Их лучше дома начинать», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гордеева.

Первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут 2-4 апреля, а ответные встречи – 16-18 апреля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005593206_gordeev_esli_spartak_poymaet_kuraj_v_kubkovyih_matchah_s_zenitom_to_malo_nikomu_ne_pokajetsya
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Андрей Гордеев
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