Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:45

Защитник «Спартака» Тавареш вернулся в Москву

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш вернулся в Москву и посетил матч группового этапа FONBET Кубка России против «Динамо» (0:3), передает корреспондент «СЭ».

Ранее футболист восстанавливался от травмы в Португалии. Он повредил переднюю крестообразную связку в составе молодежной сборной своей страны во время подготовки к первенству Европы U21 в июне 2023 года.

На счету 22-летнего Тавареша 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

«Спартак» является лидером группы D в FONBET Кубке России — команда набрала 12 очков за 5 матчей. В РПЛ московский клуб с 16 очками идет на 5-й позиции.

ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
1
Обсудить
Читайте также
«Пусть выберет любого». Брат Хабиба ответил на вызов блогера Милохина
Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах на трех континентах
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
МИД ФРГ принял к сведению слова Медведева об ударах по военным заводам Германии
В Москве нашли мертвым 19-летнего чемпиона России по карате
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FONBET Кубок России: «Динамо» разгромило «Спартак», «Краснодар» обыграл «Пари НН» и другие матчи 5-го тура

Личка: «Со «Спартаком» невозможно играть на 1:0»